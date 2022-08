Le petit livre pour bien vivre avec les écrans

En quelques années seulement, les écrans ont envahi nos maisons. Petits et grands, personne n'est épargné : le numérique est partout, et tous, nous sommes happés par l'attraction exercée par nos écrans. Ils nous sont indispensables, et pourtant, leurs effets néfastes sont reconnus, notamment chez les plus jeunes : troubles du sommeil, des apprentissages, baisse de l'attention, déficit de la concentration, isolement. Comment alors accompagner au mieux les enfants dans leur usage des écrans ? Par une meilleure connaissance du monde numérique, en interrogeant l'enfant sur ses propres habitudes, ce Petit livre propose des pistes pour optimiser au mieux l'usage des écrans. En prenant conscience des dangers que fait peser le numérique sur la planète, en comprenant mieux le circuit des informations sur internet, en découvrant les possibilités créatives de certaines applications et du codage, l'enfant sera plus à même de contrôler lui-même son temps d'exposition aux écrans, accompagné par ses parents. Et puisque très tôt maintenant, les enfants sont confrontés aux réseaux sociaux, des clés lui sont données pour mieux les utiliser, et savoir comment réagir en cas de harcèlement en ligne. Un petit livre indispensable pour appréhender en toute conscience les effets néfastes de nos écrans, mieux les comprendre, et tirer le meilleur des avantages qu'offre le numérique !