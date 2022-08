Pas la fin du monde

Le 21 septembre 2001, dix jours après le 11 septembre, l'usine AZF de Toulouse explose, faisant plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés. Léon a 17 ans, un énorme chagrin d'amour et une famille complètement disloquée depuis le divorce de ses parents. Sa soeur Frida a 22 ans, elle aime une fille et est tout le temps en colère contre tout. Dans la ville en proie au chaos, entre la maison de leur grand-mère, l'appartement de leur mère et leur père introuvable, ils vont tenter de recoller les morceaux de cette famille brisée.