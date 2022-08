Louca Tome 4 : L'espoir fait vivre. Opé 2022 à 3 euros, Edition limitée

Grâce à Louca (et un tout petit peu à Nathan, son coach-fantôme), l'équipe de foot du lycée Quanfrin est en train de réussir un exploit : faire un match nul contre les redoutables "Condors". Il faut dire que Louca a la rage, persuadé que son coéquipier Adel drague Julie, la fille de ses rêves ! Il ne se doute pas que, au bord du terrain, Julie commence à se poser des questions : sa meilleure amie, Chloé, qui adorait critiquer Louca à tout bout de champ, se met à lui trouver plein de qualités. Serait-elle en train de devenir une rivale ? Il ne reste plus que quelques minutes à jouer quand le coach révèle le véritable enjeu du match : si l'équipe du lycée ne gagne pas, elle sera purement et simplement supprimée, et le terrain sera rasé pour faire place à un projet immobilier. Plus que jamais la pression est sur Louca qui doit, une fois de plus, réaliser le match parfait !