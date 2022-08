Louca Tome 3 : Face à face. Opé 2022 à 3 euros

Entre Louca, l'ado maladroit apprenti footballeur qui cherche à séduire Julie, la fille de ses rêves, et Nathan, son coach-fantôme qui cherche à savoir comment il est mort, va se nouer une solide amitié. Mais le match de la dernière chance pour l'équipe de Louca approche. Et c'est ce moment que choisit Nathan pour le laisser tomber et quitter la partie ! Louca arrivera-t-il à briller sur le terrain sans Nathan ? Nathan découvrira-t-il ce qui se cache derrière sa mort mystérieuse ?