Louca Tome 1 : Coup d'envoi. Opé 2022 à 3 euros, Edition limitée

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour Louca, c'est pire ! Piètre sportif, mauvais élève, menteur (pour épater son petit frère), et maladroit avec les filles, c'est une véritable catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, il va changer ! Pour ce faire, Louca va recevoir un coup de main de Nathan : beau garçon, super doué au foot, intelligent... le coach rêvé pour gagner la partie. A une petite exception près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va entraîner Louca... Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi Louca est-il le seul à le voir ? Nathan arrivera-t-il à transformer Louca ? Louca réussira-t-il à la fois ses examens, à séduire Julie, la fille de ses rêves, et à devenir un footballeur digne de ce nom ?