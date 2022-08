Trouvez votre juste valeur. Vous valez bien plus que ce vous pensez

"Je ne suis pas capable de surmonter cette épreuve", "Je ne mérite pas ce poste", "Comment peut-elle m'aimer alors que je suis si nul ? ", etc. Vous reconnaissez sûrement cette petite voix négative qui vous empêche d'avancer : il s'agit de votre critique intérieur. Découvrez les origines et mécanismes de ce saboteur intérieur : manque de confiance en soi, traumatismes, insécurité affective, comparaison avec les autres. Identifiez les six masques du critique intérieur : relativisation, reproche, effacement, perfectionnisme, fanfaron et projection. Appliquez les solutions pour guérir : initiez et entretenez des relations saines, profondes et empathiques, osez demander de l'aide, acceptez la générosité de vos proches et donnez en retour... Apprenez à vous aimer et trouver votre juste place dans le monde. Une méthode pas à pas pour trouver l'apaisement et la confiance.