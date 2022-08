Je m'initie aux huiles végétales

Qu'elles soient d'olive, de colza, de coco, de lin ou encore de noisette, les huiles végétales sont écologiques, économiques et faciles à utiliser. Avec ce guide richement illustré, faites-en de véritables alliées de votre bien-être et de celui de toute votre famille au quotidien. Tout ce qu'il faut savoir sur les huiles végétales : quels sont leurs actifs spécifiques ? Comment bien les choisir (tous les labels, les indications de fraîcheur, etc.) et les conserver ? Quelles sont les éventuelles contre-indications (allergies, femmes enceintes, etc.) ? 35 pas-à-pas santé, beauté et bien-être : acné, cicatrices, eczéma, digestion, massage du corps, massage de bébé, piqûres d'insecte, soin des cheveux et de la peau, rides... 5 fiches-astuces pour entretenir la maison : les vertus méconnues des huiles végétales pour éliminer le calcaire, nettoyer les meubles... pour un intérieur resplendissant ! Un guide 100 % illustré pour découvrir tous les bienfaits des huiles végétales au quotidien !