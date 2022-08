LA KINESIOLOGIE, UNE TECHNIQUE DE SANTE DOUCE ET RESPECTUEUSE POUR TOUS Qu'est-ce que la kinésiologie ? A quoi sert-elle ? Pourquoi se tourner vers un kinésiologue ? Autant de réponses à vos questions dans ce grand livre, mais aussi toutes les infos sur le test kinésiologique, les différentes techniques au sein de la kinésiologie (Santé Pour le Toucher, mouvements éducatifs ou arkagym et réflexes archaïques, Three in One Concept, morphokinésiologie, récession d'âge, baromètre du comportement, Hyperton'X, épigénétique, stress sans détresse, ennéagramme, lemniscate, élixirs de Bach, diapasons, etc.), un éclairage sur les champs vibratoires et les ondes magnétiques et plus de 30 techniques et mouvements pour apprendre à s'autoéquilibrer au quotidien.