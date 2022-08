J'aide mon enfant haut potentiel dans sa scolarité. De la maternelle au post-bac

LE GUIDE PRATIQUE POUR ACCOMPAGNER SON ENFANT HP DANS SA SCOLARITE Voici un guide précieux pour aider les parents à accompagner leur enfant HP pendant leurs années scolaires et, par ricochet, les enseignants qui se préoccupent de leur mieux-être. Il s'appuie sur des témoignages de parcours scolaires et de tranches de vie de 10 élèves HP sur 10 ans. En mettant des mots derrière des maux (déni, incompréhension, rejet, dépression, harcèlement ...), et en partant de situations concrètes, ce guide donne des clés aux parents et aux enseignants pour : Le diagnostic, l'acceptation et la compréhension du profil HP. Un meilleur accueil en milieu scolaire face à ce fonctionnement cognitif spécifique et souvent masqué. Gérer des relations collectives et familiales parfois conflictuelles. Mettre en place des solutions qui fonctionnent : appui de l'équipe pédagogique (saut de classe, changement d'établissement, etc.) appui médical (orthophonie, bilans complémentaires, etc.). Très pratique, il permet aux parents de mieux comprendre la situation de leur enfant à l'école et de passer à l'action de manière réfléchie et personnalisée.