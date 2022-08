Le domaine d'Elisa

A la mort de sa mère, Callie hérite d'une ancienne villa en Italie. C'est un magnifique cadeau pour cette jeune femme qui a toujours vécu aux Etats-Unis, loin de tout élément du passé. Ignorant tout de l'histoire de sa famille, elle se rend en Toscane et découvre, au milieu des collines, un immense et magnifique domaine, Alors que les interrogations sur son passé la hantent, un vieux journal intime lui fait découvrir Elisa, une mystérieuse jeune femme dont l'histoire remonte aux années 1940. Une histoire tragique, faite de secrets et de trahisons, qui marquera des générations. Lorsque Callie découvre notamment les événements qui se sont produits pendant la guerre, elle porte un autre regard sur sa famille et cette villa qui, désormais, lui appartient. Un domaine enchanteur qui va l'aider à lever le voile sur les secrets de sa famille et ses origines...