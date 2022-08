Four Knights of the Apocalypse Tome 5

Grâce au soutien de Howzer, le général des Chevaliers sacrés, la frénésie du dragon ancien a pu être stoppée. Toute la troupe est en pleine forme et s'apprête à franchir l'obstacle principal : une haute chaîne de montagnes. En cours de route, ils tombent sur un village suspect qui dégage une forte énergie magique ! Percival et Donnie s'y précipitent avec toute l'insouciance qui les caractérise, suivis par Sin qui s'inquiète de cette étrange aura. An et Nasciens, en revanche, décident de rester en dehors... Dans ce village qui n'aurait pas dû exister, ils vont être confrontés à une cruelle situation... L'un des Seven Deadly Sins sera même de retour pour lutter contre l'ambition du roi Arthur !