Les gardiens de l'éternité Tome 17 : Xi

Autrefois, Brigette a été le pion involontaire d'une force maléfique. A présent, elle n'est plus qu'une garou recluse, isolée de sa propre nature humaine et animale. La bande de rebelles qui lui propose de renverser le roi des vampires ne lui laisse guère le choix : si elle refuse, c'est la mort, mais jamais le roi de l'écoutera si elle tente de le prévenir... Xi lutte depuis des siècles pour conquérir ses propres regrets, aussi se jure-t-il de se porter garant d'elle. Chargés d'infiltrer les rebelles, tous deux sentent le poids de la mission qui leur a été confiée, et qui permettra de réhabiliter Brigette, ou signera la mort des Gardiens si elle échoue... " Une série dont on devient très vite accro. " Larissa Ione