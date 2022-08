Rédacteur territorial et rédacteur territorial principal de 2e classe. Concours externe, Edition 2023

Ce guide s'adresse aux candidats préparant les concours externes et internes de rédacteur territorial et de rédacteur territorial principal de 2e classe, accessibles au niveau baccalauréat (catégorie B). Outre la présentation détaillée des métiers et de la formation qu'il contient, ce guide "tout-en-un" permet de préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Rédaction de note (rédacteur territorial) - Rédaction de rapport avec propositions opérationnelles (rédacteur principal de 2e classe) - Série de questions L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec chacune des épreuves des concours.