Les métiers de la santé. Cartographie des cursus et des emplois

Le guide de référence pour s'y retrouver dans la pluralité des professions et trouver la bonne formation à suivre. Ce guide dresse le paysage français des métiers de la santé. Il inventorie, en les détaillant, chaque profession médicale et paramédicale ainsi que les formations et les diplômes pour y accéder. Il précise toutes les possibilités d'exercice : à l'hôpital ou en libéral, en collectivité publique ou privée, dans la recherche ou encore dans l'humanitaire.