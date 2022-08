12 questions à se poser pour protéger ses enfants de la pornographie

La pornographie imprègne notre environnement à travers la publicité, la mode, le cinéma, les séries télévisées, la musique, les spectacles, les expositions (l'exposition Titeuf, l'exposition Sex in the city intégrée au festival Solidays, par exemple). On est passé, en quelques années, d'un phénomène qui concernait un nombre restreint de personnes ou du moins discrètes lorsqu'il s'agissait de se procurer une cassette/CD ou un magazine "porno", à un phénomène massif de consultation en tous lieux et à tous moments, pouvant en toucher le maximum.