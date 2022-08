Là où je nous entraîne

Une enfant lit un roman dans lequel la mère de l'héroïne est malade, à la fin elle guérit, l'histoire se termine Une enfant lit un roman dans lequel la mère de l'héroïne est malade, à la fin elle guérit, l'histoire se termine bien. Le lendemain, on annonce à l'enfant que sa propre mère est à l'hôpital, la petite vit enfin une aventure, elle est entrée dans le livre. Seulement la réalité trahit la fiction, sa mère meurt. Devenue romancière, Isabelle Desesquelles n'aura de cesse de franchir la frontière du vrai et du faux. Avec ce livre, elle imagine une famille en Corse, deux soeurs et leurs parents un jour d'été. Au réveil ils sont quatre, le soir ils sont deux. Un secret venu du passé a bouleversé leur existence. Cette famille inventée entraîne l'auteure là où elle ne pensait pas aller : écrire les siens. Comment leur bulle a éclaté un autre jour d'été.