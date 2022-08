Tests de la Route Rousseau. 160 questions type examen, Edition 2023

Le Test Rousseau de la route est le complément indispensable du Code de la route Rousseau. Il permet de mettre toutes les chances de son côté pour réussir la nouvelle épreuve du Code de la route. Il peut s'utiliser aussi bien pendant l'apprentissage qu'en fin de formation pour contrôler ses connaissances. Il comprend 160 questions réparties en 4 séries de 40 questions. Les séries sont conformes à la nouvelle épreuve et intègre les nouveaux thèmes tels que "Prendre et quitter son véhicule" , "La mécanique et les équipements" ou "Les premiers secours" . Chaque question est présentée sur une page et comprend : -une photo représentant une situation de conduite, -le thème de la question, -la question, -un texte d'aide à la réponse. Une grille de correction est proposée à la fin de chaque série ; elle permet de calculer son score. Pratique, le Test Rousseau de la route présente des consignes utiles pour le jour de l'examen.