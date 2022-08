A ma recherche

Un recueil d'une finesse extraordinaire, écho des doutes propres à la découverte de soi. L'exploration d'une femme au plus profond d'elle-même. Une femme qui a décidé de s'abandonner totalement, qui n'essaie plus de lutter contre ce qu'elle déteste ou n'assume pas en elle. Une femme perdue face au temps qui passe et à celui qu'il reste.