Jack et le haricot magique

Il était une fois une mère fort pauvre et son fils, Jack. Pour gagner quelques pièces, Jack partit à la ville vendre leur seule vache. En chemin, un vieillard lui proposa de la lui acheter contre quelques haricots magiques. Jack accepta, et sa mère se mit en colère. Malgré tout, Jack planta les haricots qui se mirent à pousser, pousser, pousser jusqu'au ciel. N'écoutant que son courage et sa curiosité, Jack s'élança et escalada la tige. . . Tous les ingrédients du conte d'aventures Haricot magique, ogre, trésor, château et poule aux oeufs d'or, tout y est pour faire rêver et développer l'imaginaire de l'enfant. Un classique du conte d'aventures ! Des matières et animations variées Flaps, fourrure, matières lisses, rugueuses, brillantes et un grand pop-up final, de quoi éveiller l'enfant par le toucher et la vue : une approche multisensorielle de l'histoire. "C'est une collection qui est très riche et que je ne manquerai pas de compléter à Noël ou aux anniversaires" (lepaysdesmerveilles. com)