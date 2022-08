Bonjour, les formes !

Une présentation des formes tout en couleurs ! Rond, rectangle, triangle, carré, losange, ovale, étoile, coeur, croix, croissant... Les principales formes sont représentées de manière joyeuse pour aider les enfants à en prendre connaissance et à les mémoriser. Un apprentissage fondamental pour les tout-petits Une découverte des formes avec des images parlantes pour les enfants : un rond comme le soleil, un croissant comme la lune... Dotées d'yeux, d'un nez et d'une bouche, les formes apparaissent d'abord blanches et endormies puis se réveillent tout en couleurs. Pédagogique et ludique à la fois, ce livre fera le bonheur des parents et des enfants. Une fabrication adaptée aux tout-petits Le petit format carré du livre facilite la prise en main des enfants. Le tout-carton le rend solide et sûr. Un livre à mettre entre toutes les mains des petits, dès 6 mois !