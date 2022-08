L'atlas des inégalités

Dans un monde idéal, chaque être humain aurait de quoi vivre dignement. Il pourrait boire et manger à sa faim, avoir un emploi correct, se loger décemment, se soigner, s'instruire, se distraire. Mais dans les pays "pauvres", la plupart des personnes sont peu instruites, logées dans de mauvaises conditions et gagnent à peine de quoi se nourrir, même si elles ont la chance de travailler. Et trop souvent les femmes et les enfants sont les premières victimes de ces injustices. Des cartes et des schémas thématiques Où sont ces pays "pauvres" ? Comment sont-ils touchés ? Comment réagissent-ils ? Peut-on toujours parler de fracture Nord-Sud ? N'existe-t-il pas aussi des inégalités dans les pays "riches" ? A travers 19 thématiques très fortes, cet atlas propose un tour du monde des inégalités. Grace à la lecture facile d'un grand nombre de cartes et de schémas, le jeune lecteur va pouvoir se faire une idée plus précise des grands problèmes mondiaux, comme la santé, l'éducation ou le partage des ressources... souvent sources de conflits entre les peuples. Il découvrira aussi des solutions envisagées et mises en oeuvre pour les dépasser. Inégalités à l'échelle du monde Cet atlas fait 19 zooms sur les inégalités qui déchirent notre planète. Il donne à voir des situations inacceptables et dresse un état des lieux visuel renforcé par des informations claires et précises. En toute objectivité, les auteurs s'appuient sur des faits et montrent aussi les tentatives qui existent pour réduire ces injustices. Pour tous les citoyens du monde Cet atlas met en perspective les inégalités mondiales en établissant des parallèles entre les différentes régions. Simple et immédiate, l'approche proposée permet d'attiser la curiosité des jeunes lecteurs, citoyens d'aujourd'hui et de demain. Les nombreuses illustrations offrent à l'enfant une lecture alternative aux comparaisons chiffrées. Une autre façon de comprendre le monde dans lequel on vit.