Invitation au voyage... Anthologie, Edition 2023-2024

Une anthologie sur le thème de culture générale et expression au programme du BTS pour les sessions 2023-2024. Une sélection de documents clés - y compris films et chansons - et de nombreux outils pour préparer l'épreuve. Les questions abordées Le voyage est désormais une pratique courante, même si elle est parfois encore entravée par des freins psychologiques ou économiques. Mais pourquoi voyageons-nous ? Pour découvrir d'autres contrées, faire l'expérience de soi face aux autres ? Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, dans le cadre du tourisme de masse, partent sans curiosité véritable, avec la seule envie de consommer ailleurs, au mépris des conséquences écologiques. L'anthologie - Une sélection problématisée de documents pour maîtriser le thème : essais, articles de presse, textes littéraires, photos, films - Un guide de lecture pour chaque document (introduction, notes explicatives, questions clés) - Des playlists commentées et accessibles sur la chaîne YouTube Hatier - Des sujets blancs guidés et des fiches de méthode Et un guide pédagogique sur www. editions-hatier. fr, en accès gratuit réservé aux enseignants