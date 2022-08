Parents parfaits. Un mythe toxique

Etre à tout prix un bon parent : cet idéal se révèle toujours aussi tenace qu'inaccessible, d'autant plus que depuis 150 ans, ses contours ne cessent de fluctuer. Alimentation, propreté, autorité, écrans... Les parents restent soumis à un trop-plein d'injonctions - souvent contradictoires - justifiées par les dernières découvertes scientifiques ou les recettes éducatives à la mode. Surinformés dès la grossesse, ceux-ci n'ont pourtant jamais été aussi déstabilisés et fragiles, au regard des statistiques galopantes de cas de dépression du post-partum et de "burn-out" parentaux. Cet ouvrage a pour vocation première de déculpabiliser en offrant une enquête allant aux sources de ce malaise. - Une mise en perspective historique pour mieux comprendre l'évolution de ces injonctions variant au fil de mythes, des découvertes scientifiques et des diktats distillés par les réseaux sociaux. - Des témoignages de parents pour mettre en lumière nos difficultés à dépasser les freins au sein du couple, des familles, de la société, de l'entreprise... - Des éclairages de professionnels du monde de l'enfance qui veulent changer la donne et résoudre cette situation de crise pour enfin (ré)concilier le bien-être des enfants avec celui des parents. Un ouvrage d'utilité publique pour enfin s'octroyer le droit à être un parent imparfait et pleinement épanoui ! Préfacé par le Dr Pfersdorff, pédiatre chroniqueur de l'émission La Maison des Maternelles ; Illustré par Cécile Bailleux, autrice de BD de parentalité.