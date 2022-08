Climatographie. Vous allez enfin tout comprendre

Le changement climatique, c'est maintenant ! Grâce à des recherches méticuleuses corroborées par plus de 100 scientifiques, les auteurs ont résumé dans cet ouvrage toutes les dernières découvertes sur les causes et les effets du changement climatique sur notre planète. Associant une écriture claire et réfléchie à une infographie éclairante, ce livre présente les preuves scientifiques complexes sur le climat, accessible à toutes et à tous. Levez les yeux, c'est là-haut que ça se passe, et maintenant !