Les Diables Rouges au Qatar. Portraits, programme, stats

Avec cet album illustré officiel, apprends à mieux connaître tous les Diables Rouges qui vont participer à la Coupe du Monde au Qatar, et deviens incollable sur tes idoles ! Quelles sont les ambitions affichées par l'équipe nationale ? Comment se sont déroulées les qualifications ? Quels sont les leaders au sein des Diables Rouges, et comme se présente la nouvelle génération de joueurs ? Qui sont les adversaires des Diables Rouges au Qatar et quels sont leurs atouts et leurs points faibles ? Retrouve aussi dans ce livre les moments forts vécus par les Diables Rouges en Coupe du Monde. Le livre de chevet idéal de tout supporter qui se respecte !