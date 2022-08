L'art de parler avec des crétins. Si vous ne savez qu'argumenter, vous perdrez

Des jolis discours. Et zéro résultat. Lorsque Donald Trump fait des grimaces dans le dos d'Hillary Clinton, lorsque qu'un chef d'entreprise riposte à chaque objection bien formulée par une phrase de trois mots ce sont des messages de pouvoir clairs. Il n'est jamais question ici d'arguments. Comment faire face à ces nouveau codes de communication qui déjouent les règles de l'art oratoire et du débat raisonné? Bien trop souvent, c'est l'adversaire le plus réfléchi, le plus précis, le plus intellectuel qui est désarçonné et qui finit par échouer. Peter Modler analyse différentes confrontations en politique et dans le monde de l'entreprise et en tire 10 stratagèmes de résistance concrètes pour apprendre à communiquer au-delà de l'argumentation. Langage non verbal, rhétorique, confiance en soi, acting... Battez les ignorants avec leurs propres armes : tout est une question de technique !