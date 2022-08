Mortels. Ce que nous révèle la science

Pourquoi sommes-nous mortels ? Que se passe-t-il vraiment dans notre corps lors de ce moment fatidique où la vie s'arrête ? Y a-t-il un après ? L'ensemble de la rédaction de Science & Vie livre une enquête passionnante, pour démêler le possible de l'improbable sur un sujet aussi fascinant que redouté celui de notre mortalité. Vous apprendrez notamment que la mort n'a rien à voir avec une extinction soudaine du cerveau ; que l'expérience de mort imminente serait une stratégie de survie et les vestiges d'un comportement instinctif que nous partageons avec d'autres mammifères ; que grâce aux avancées médicales et à l'essor des projets transhumanistes, l'homme repousse le vieillissement et défie la mort. Jusqu'à assouvir peut-être un jour sa tentation d'immortalité ?