C'est quoi l'école ?

Quel est donc cet endroit si singulier qu'on appelle l'école ? Cette maison avec ses tables et ses chaises ce lieu ouvert même entre quatre murs ? Cet endroit où se retrouvent des garçons et des filles si différents mais dont les talents s'additionnent finalement ? Cet endroit où l'on partage les idées comme son goûter les gommes et les crayons et où naissent les amitiés. Voici une jolie fable sur l'école véritable hymne à ce lieu où l'on enseigne la beauté la joie d'apprendre et la liberté de penser pour réinventer le monde. Un trésor précieux car comme le conclut Luca Tortolini : "Nous n'avons qu'un seul monde. Voulons-nous en prendre soin ? "