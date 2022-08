Serviteur par amour. La Gloire de Dieu et le Salut des âmes. La Fraternité Sainte-Marie Torfou 1821-2022

Charles Foyer, originaire de Beaupréau passera sa vie sur la terre des Mauges, 33 ans "desservant" de Torfou. Sa jeunesse est marquée par la fin de l'Ancien Régime et les débuts de la Révolution au grand séminaire d'Angers. Après la tourmente révolutionnaire, il reçoit la prêtrise clandestinement à Paris. A l'écoute de la souffrance de ses paroissiens blessés par la guerre de Vendée, souhaitant les réconcilier et les convertir, il ouvre une école presbytérale et une communauté religieuse "pour la gloire de Dieu et le salut des âmes" . "Les filles de Sainte Marie" assisteront les pauvres et éduqueront les enfants. Appelé "Père Foyer" , il transmet les valeurs évangéliques, conduisant les paroissiens à la sainteté avec ses "sermons "et les religieuses à la perfection par ses "Conseils spirituels" . Son oeuvre reconnue s'implante dans les missions africaines (Burkina Faso, Tchad, Bénin).