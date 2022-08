Maya Tome 1 : Poussière d'étoiles

Une petite fille qui se pose de grandes questions... Maya est une petite fille qui s'interroge sur le monde qui l'entoure en compagnie de son pote Leonardo, un petit garçon taciturne qui se désole de n'avoir encore rien fait de fondamental à l'âge de 8 ans ! Est-ce que Dieu existe ? Pourquoi les végétaux sont-ils sensibles à la musique ? Pourrait-on arrêter de manger les jolies vaches pour se nourrir ? Autant de questions que Maya se pose avec un regard tendre et malicieux. Les promenades aux côtés de son oncle Eugène, chez qui elle vit, sont aussi de belles occasions pour entamer un délicieux dialogue. Avec un répondant désarmant, Maya aborde ici des thèmes de Société qui donnent à réfléchir non sans une bonne dose d'humour ! Connu pour être le dessinateur de Game Over depuis 2004, Adam Devreux endosse pour la première fois la double casquette du dessinateur et du scénariste avec ce premier tome, drôle et pédagogique. Cela lui réussit bien ! Avec une petite héroïne irrésistible, qui navigue entre Mafalda et Peanuts, cet album de gags et d'histoires courtes qui s'enchaînent avec fluidité, nous offre un vrai moment rafraîchissant.