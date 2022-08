Les enquêtes de Machiavel Tome 2 : Le trésor des Médicis

Le mirage de l'or. 1499. Le conflit avec la cité rebelle de Pise réveille la légende du trésor de Laurent de Médicis, dit le Magnifique. Désormais au service de la République florentine aux côtés du retors Soderini, Nicolas Machiavel se voit confier la mission de retrouver "le coeur du Magnifique", une relique aussi mystérieuse que symbolique. Bien décidés à mettre la main sur l'or des Médicis, des espions venus de Pise rendent cependant cette quête hautement périlleuse. Et si la seule personne capable d'aider Machiavel n'était autre que le peintre Botticelli, ami des Médicis et confident de l'ombre ? Construite comme un polar historique, la série des Enquêtes de Machiavel présente le fameux intellectuel sous un jour inédit. Grand connaisseur de la Renaissance italienne, Jean-Marc Rivière raconte l'homme d'action, humain et encore naïf face à la réalité du pouvoir : un être en devenir, dont chaque aventure est l'occasion de forger l'esprit brillant du rédacteur du Prince. Gabriel Andrade offre la précision de son dessin réaliste pour sublimer la cité toscane dans une ambiance rappelant Le Nom de la Rose.