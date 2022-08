Vendeurs, libérez votre potentiel ! Avec la méthode Arc en ciel

Méthode complète de vente axée sur la dimension comportementale et les clés pour vaincre ses difficultés à conclure une vente. A la fois méthodologique et pratique, ce livre traite : - L'ensemble du processus de vente, de la prospection à la fidélisation. - Les techniques de vente et de négociation aussi bien sur des ventes de produits, de prestations ou de services. - Les nouvelles pratiques dues aux outils digitaux (réseaux sociaux : le social selling) dans l'action commerciale. Son approche originale et sa richesse consistent à proposer les outils pour résoudre les difficultés que rencontrent les commerciaux sur le terrain en raison de leur personnalité et de leur expérience ("pourquoi je n'y arrive pas"). Grâce à une méthode reconnue, fondée sur des profils "couleurs" (méthode Arc en ciel®), il permet d'identifier ses freins à la vente et de les dépasser. Pour faciliter la compréhension et la mise en pratique, le livre inclut : - Des témoignages réels de commerciaux en activité - Des conseils pour la mise en oeuvre terrain + des réponses auxquestions potentielles des lecteurs : Je n'arrive pas à ... J'ai du mal à ... Je n'ose pas ... Je n'aime pas ... - Une fiche de synthèse pour chaque chapitre - Ce qu'il faut retenir, - Des propositions d'exercice d'entraînement sous forme de mises en situation.