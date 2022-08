Comprendre tout le contrôle de gestion. L'essentiel pour les non-spécialistes

Le contrôle de gestion sans prérequis, spécifiquement conçu pour les non-spécialistes. Issu d'une longue expérience pédagogique et professionnelle des auteurs, cet ouvrage est devenu une référence en quelques années. Il présente toutes les notions du contrôle de gestion indispensables au non-spécialiste. Abondamment illustré, il propose des cas d'ouverture de chapitre pour se confronter aux problématiques de terrain, de nombreux encadrés et témoignages et des cas à la fin de chaque chapitre. La première partie porte sur l'évaluation des coûts et leurs utilisations : les coûts partiels, les coûts complets, les comparaisons entre le prévisionnel et le réel, la gestion du couple coût/valeur. La deuxième partie est consacrée au processus budgétaire : les centres de responsabilité, les prix de cession internes, les modalités d'utilisation efficace du budget et les améliorations possibles, les tableaux de bord et les reportings. La dernière partie s'attache à développer des spécificités fonctionnelles ou sectorielles : le contrôle de gestion des projets, des services, le contrôle de gestion sociale environnemental. La nouvelle édition intègre les retours d'expérience des auteurs recueillis lors de leurs enseignements. Elle permet de simplifier la présentation des concepts et d'améliorer les pratiques pédagogiques : index enrichi, cas introductif de chapitre complété, suppression des coquilles. Les corrigés des cas de fin de chapitre sont disponibles sur le site vuibert. fr.