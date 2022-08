Parcours, une collection " tout en un " pour aider le jeune à cheminer dans son projet, à chaque moment clé de son orientation Avec les métiers du paramédical, vous découvrirez un secteur caractérisé par : - Des métiers liés aux soins et à l'autonomie, des problématiques en 1re ligne de notre société - Une activité associant santé, compétences techniques et qualités humaines - Des débouchés assurés dans l'ensemble des métiers et sur tout le territoire - Des évolutions de carrière possibles, facilitées par les passerelles - 4 familles de métiers : appareillage, assistance médico-technique, rééducation, soins Points forts de la collection : - Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs - Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes - Le lien entre les formations et les métiers - Des fiches diplômes synthétiques - Un dico des métiers - Un carnet d'adresses complet des formations - Le point sur les débouchés