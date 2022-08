Soigner les maladies cardio-vasculaires selon Hildegarde de Bingen

Les principes établis au XIIe siècle par Hildegarde de Bingen sont une référence incontournable de la santé naturelle. Basée sur les plantes ainsi que sur l'hygiène de vie et la prise en compte de l'état d'esprit de la personne, son approche prend en charge l'individu dans sa globalité. Or, on connaît aujourd'hui l'importance de l'alimentation ainsi que de la gestion du stress dans la prévention des maladies cardio-vasculaires. Dans ce livre, riche de nombreuses recettes de remèdes, vous apprendrez à faire de votre alimentation votre médicament, à atteindre l'équilibre entre sommeil et phase active, et à nettoyer votre organisme et votre esprit. Wighard Strehlow, docteur ès sciences et naturothérapeute, a dirigé de 1993 à 2003 la maison de cure Sainte-Hildegarde à Allensbach, sur les bords du lac de Constance, et a publié plusieurs ouvrages de référence dont Guérir par l'alimentation selon Hildegarde de Bingen et Soigner son intestin et son appareil digestif selon Hildegarde de Bingen.