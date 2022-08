Des mecs comme Alain Basile, vous n'en croiserez pas tous les jours, et pas à tous les coins de rue. C'est dans son épicerie, La Belle Saison, que j'ai fait sa connaissance. Mon père venait de me mettre à la porte et je vagabondais dans les rues en rêvant d'une vie de bohème. Alain, lui, il en avait rien à faire de la bohème et des lilas sous les fenêtres, sa seule ambition était de devenir millionnaire. Pour réussir, il était prêt à tout et avait besoin d'un associé. C'est tombé sur moi. Si La Sainte Touche raconte les aventures rocambolesques d'un duo atypique, c'est également un véritable joyau littéraire, tout à la fois cynique et romantique. Un ouvrage dans la veine de Karoo de Steve Tesich et de la série américaine Breaking Bad. Un texte traversé par l'humour, un sens aigu de la débrouille et un hommage à la littérature. Christine Ferniot, Télérama. Un roman déjanté. Ca fait du bien ! François Busnel, La Grande Librairie.