L'impasse de la punition à l'école. Des solutions alternatives en classe, 2e édition

Contrairement à une légende tenace, la "punition" à l'école est fréquente, et ce livre en donne les vrais chiffres, impressionnants. L'inflation punitive entraîne plus de difficultés - voire de violence - qu'elle n'en résout. Il faut d'autres solutions pour une discipline réelle, respectueuse de tous et de toutes dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est vrai au niveau de l'établissement, mais aussi de la classe elle-même. Or les enseignants sont particulièrement démunis, manquant totalement de formation à cet égard. Ce livre présente des solutions alternatives, qui ne se veulent pas modèles universels, mais qui ont été réellement expérimentées sur des terrains parfois difficiles : pédagogie coopérative, discipline positive, approche de Palo Alto, développement des compétences psychosociales, Communication NonViolente, justice restaurative. Eric DEBARBIEUX dirige cet ouvrage qui, outre sa contribution, réunit celles de : Armelle MARTIN, Benjamin MOIGNARD, Marie QUARTIER, Béatrice SABATE, Sandrine SANCHEZ-LAMETAIRIE, Catherine SCHMIDER, Hélène VAN DIJK.