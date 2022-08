L'hypnose centrée sur les solutions. Le compliment qui guérit

Certaines approches de l'hypnose impliquent de revenir sur le passé pour réfléchir à ce qui peut avoir causé le problème. Pour certaines personnes, cette approche correspond à leurs attentes, pour d'autres se concentrer sur le problème n'est pas forcément bénéfique. Comme son nom l'indique, la pratique de l'hypnose centrée sur les solutions ne se concentre pas sur ce qui est arrivé dans le passé, mais s'attache à considérer la situation actuelle et l'avenir. L'orientation solution issue des travaux de Steve de Shazer et de Insoo Kim Berg dans les années 1980 constitue une deuxième vague en psychothérapie brève, après celle de Palo Alto. Elle cherche à aider les gens à obtenir rapidement des changements positifs, des solutions, plutôt que de se concentrer sur le problème. Thierry Servillat, qui a étudié auprès d'eux, propose - en un ouvrage clair et pratique construit autour des outils solutionnistes - d'intégrer cette approche dans la pratique hypnotique. L'hypnose centrée sur les solutions offre au patient un état de relaxation profonde où le subconscient devient plus ouvert à la suggestion positive. L'intégration de la relaxation et de la visualisation guidée améliore ainsi le travail de solution en cours.