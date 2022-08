Chimie PC/PC*

Ce Tout-en-un de chimie couvre le programme de PC-PC. Il a été conçu pour permettre aux élèves de comprendre et retenir l'essentiel du cours, de maîtriser les méthodes de travail, d'être à l'aise face aux exercices et aux problèmes, et d'optimiser leur préparation aux épreuves des concours. Chaque chapitre comporte l'essentiel du cours et les méthodes à maîtriser (les notions du programme indispensables à connaître, les principales difficultés et les erreurs à éviter, les méthodes présentées étape par étape) ainsi qu'un entraînement complet dans chaque chapitre (interros de cours pour valider ses connaissances, exercices d'entraînement pour appliquer le cours, exercices d'approfondissement et extraits de sujets pour préparer les concours, avec bien sûr tous les corrigés détaillés et expliqués.