One pot et autres plats complets avec Cookeo

Avec votre Cookeo, cuisinez des petits plats complets et savoureux en un temps record en déposant tous vos ingrédients directement dans la cuve ! Découvrez 75 recettes one pot spécialement conçues pour votre robot " intelligent " , parfait allié de votre quotidien : minestrone de printemps, salade façon César, paella facile, boeuf aux poivrons et paprika, mijoté complet au saumon... Soupes, salades, viandes, poissons et plats végétariens : tout y est pour profiter de repas équilibrés en famille, sans passer des heures en cuisine ni multiplier les étapes de préparation !