Blagues en poche. Spécial rentrée

Plus de 100 blagues, devinettes et idées de défis pour s'amuser à la récré et faire rigoler ses amis ! 5 catégories de cartes pour varier les plaisirs : - Mort de rire (blagues et "Monsieur-Madame") - Ma langue au chat (devinettes) - Cap ou pas cap ? (défis à faire entre amis) - Mystère mystère (énigmes et casse-tête) - La tête à Toto ! (blagues de Toto) Un "spécial récré" autour des leçons, de la maîtresse et surtout des bêtises