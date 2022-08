Je commence la danse. Le guide super-complet des débutants

Un ouvrage très illustré qui présente l'essentiel des informations à connaître pour commencer la danse et progresser. Conçu pour être facilement lu en autonomie dès 7 ans et très illustré pour séduire les plus petit. e. s qui commencent de plus en plus tôt. Un guide complet pour découvrir : - la danse classique et les autres danses (contemporaine et modern-jazz) ; - l'organisation et le déroulement d'un cours de danse classique (échauffement, barre, milieu) ; - la tenue de la danseuse et sa coiffure (tuto spécial chignon) : - son corps, les muscles, les os et les articulations qui vont être sollicités ; - les cinq positions, les exercices et les pas de base.