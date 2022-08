City of Villains Episode 2

Découvrez la suite de la série City of Villains ! Après la bataille qui a fait rage au lac Miracle, où Mary Elizabeth a assisté, impuissante, à la métamorphose de sa meilleure amie Ursula et de son petit ami James, la jeune femme poursuit son enquête. Elle sait qu'Ursula et James préparent leur vengeance. Dans les entrailles de Monarch City, Mary Elizabeth est prête à tout pour faire la lumière sur cette sombre affaire... Cèdera-t-elle, elle aussi, à ses propres démons, au point de rejoindre ses amis du côté des Méchants ?