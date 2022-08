Thor. Les origines

La collection d'histoires sur l'origine des Super Héros et Héroïnes Marvel ! Un album illustré de 48 pages pour tout savoir sur ton personnage Marvel préféré. Plonge au coeur de l'histoire de Thor et découvre comment il est devenu l'un des Avengers ! Le plaisir de la lecture continue avec une de ses aventures inédites. Dès 6 ans. L'histoire : Thor est le dieu du tonnerre et le prince de la planète Asgard. Afin qu'il soit digne d'hériter du trône, son père le met à l'épreuve : il lui efface la mémoire, lui retire ses pouvoirs et l'envoie sur Terre... Mais comment est-il devenu Thor l'Avengers ? Découvre comment tout a commencé... ainsi que l'une des aventures du Super Héros !