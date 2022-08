Hawkeye Tome 2 : Cap à l'Ouest

Les Hawkeye unissent leurs forces ! Quand Kate Bishop a besoin d'un coup de main à Los Angeles, elle appelle à la rescousse Clint Barton. Ca tombe bien, lui aussi a besoin d'aide ! Après quoi, les deux héros fondent une nouvelle version des West Coast Avengers, avec Gwenpool, Kid Omega et America Chavez ! Voici un album qui conclut brillamment la série consacrée à Kate Bishop et enchaîne directement avec la série West Coast Avengers également scénarisée par Kelly Thompson (Deadpool, Captain Marvel). On y retrouve America Chavez, découverte au cinéma dans Docteur Strange 2 !