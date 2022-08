Year Zero Tome 2

En Norvège, un capitaine et ses deux petits-enfants tentent d'échapper aux pirates sur un océan rempli de morts-vivants. En Colombie, un caïd se livre à des plaisirs sadiques sans se rendre compte qu'une menace plus grande que les zombies se dirigent vers sa forteresse. Au Rwanda, un docteur doit vaincre la peur qui a pesé sur lui toute sa vie. Enfin, en Amérique, une femme enceinte découvre que la plus grande menace qui pèse sur elle, et son enfant à naître, n'est pas les morts-vivants. Nouvelle plongée dans l'univers terrifiant imaginé par Benjamin Percy (Wolverine, X-Force) et dans lequel les morts-vivants sont partout. Les évènements de ce tome se déroulent quelques mois après ceux du premier, et suivent d'autres rescapés de ce monde post-apocalyptique.