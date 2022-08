SamSam Tome 9 : L'école des superhéros

C'est la rentrée ! Cartable sur le dos, le plus petit superhéros de la galaxie file retrouver Marie-Agnès sa maîtresse adorée et ses amis superhéros. 20 épisodes réunis en 3 chapitres : - Vive la rentrée ! - Des copains pour la vie - Les meilleurs amis SamSam est un superhéros qui vit sur une planète peuplée d'êtres extraordinaires, affrontant à la fois les dangers de l'espace et les problèmes d'une vie d'enfant. Ses aventures l'aident finalement à grandir et à devenir plus fort. Ses aventures ont été adaptées en dessin animé à la télévision et au cinéma.