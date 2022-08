Les crapules de l'école Cornichon Tome 1. Le fantôme des toilettes

Bienvenue à l'école Cornichon ! Aucun risque de s'y ennuyer : un fantôme hante les toilettes des garçons, la chaussure puante de Miles parvient à prédire le futur, et la boîte de Bobby renferme un sortilège très ancien. Heureusement, la vérité, drôle et plus terre à terre, finit toujours par éclater.