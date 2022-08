Et la nuit devient lumière. La joie du Christ dans les ténèbres de nos vies

Quelle destinée ne se heurte, dans sa marche vers la lumière, à l'obscurité, ne traverse des déserts ? Pourtant, le poids de notre existence, à son accomplissement, dépend de notre capacité à assumer cette obscurité. Trouverait-on dans les ténèbres des trésors ? Dom Samuel, moine depuis plus de trente-cinq ans, en a découvert. Il fait ici mémoire de ces routes nocturnes, montrant comment la nuit peut devenir lumière, en soi et autour de soi. Nuits sans lune de la modernité, éclipses de nos relations mutuelles, noblesse de la sexualité aux antipodes du scrupule, crépuscule de la vieillesse et feu du désir de Dieu, nuit bénie de la persévérance, prière des coeurs brisés... Avec le Christ, la liberté et le courage se trouvent au bout de ces nuits. L'aube serait-elle déjà là ? Oui, dans le coeur de celui qui croit. Un propos libre et profond, éclairé par la parole de Dieu, enraciné dans une longue expérience monastique, qui rejoint toute personne confrontée à l'obscurité et résolue à recevoir "la joie d'être sauvé" . Dom Samuel Lauras, soudainement converti à l'âge adulte, entré en 1983 à l'abbaye de Sept-Fons, où il fut brièvement l'un des étudiants de Père Jérôme, est parti fonder en République tchèque l'abbaye de Nový Dvur, dont il est aujourd'hui l'abbé. Il a publié plusieurs livres, dont De tout coeur (Ad Solem, 2011) et Fils de lumière en temps d'épreuve (Artège, 2019).