Michel Berger. Quelques mots d'amour

De Michel Berger, on garde l'image d'un chanteur à l'apparence un peu fragile, d'un compositeur et mélodiste hors pair et d'un incroyable découvreur de talents. Pourtant, ces quelques images ne suffisent pas à raconter un homme qui, trente ans après sa disparition, garde encore une part de mystère. L'auteur est parti sur les traces du véritable Michel Berger, de l'homme derrière la star, du Michel intime. On y découvre un artiste aux multiples blessures infligées dès l'enfance. Abandonné par son père, l'académicien Jean Hamburger, il sera ensuite quitté par Véronique Sanson, son premier grand amour. Quelques années plus tard, sa vie sera encore bouleversée par la disparition de son frère et de son ami Daniel Balavoine, puis de sa fille Pauline. De tous ces drames qui ont forgé son caractère d'homme et d'artiste, il parlera à mots couverts et pudiques dans ses chansons. Dans ce livre, on découvre aussi, grâce à des témoignages inédits de proches, le Michel Berger intime et heureux aux côtés de France Gall, celle qui fut sa muse et la femme de sa vie. C'est le destin unique et tragique d'un homme qui, à l'image de James Dean, son idole, était certain de mourir jeune, mais qui a laissé un patrimoine musical exceptionnel entré dans la légende de la chanson française.